‘Sivil’ dediler terörist çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Dıyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 25 Kasım 2016'da polisin "Dur" ihtarına ateşle karşılık verince öldürülen kadının PKK'nın dağ kadrosundan suikast için kente gelen Sabiha Üçok olduğu belirlendi. Ancak sözde insan hakları savunucuları, PKK yandaşları ve HDP kadın kolları sivil bir kadının infaz edildiğini, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacaklarını açıklayarak gündem oluşturmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan 3 polis adli ve idari soruşturma geçirdi. Ancak terör örgütü PKK, olaydan 3 yıl sonda, sivil denilen Üçok'un dağda kalaşnikofla ve terörist kıyafetiyle çekilmiş fotoğraflarını Jinda Sözdar kod adıyla birlikte yayımlayarak, sözde "şehit" olduğunu duyurdu.