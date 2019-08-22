Son dakika: 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili, ''Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiç bir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor'' dedi.



Soylu: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor."



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili,'' 3 günden beri bu adamlar veya kadın bir şey dedi mi demedi. Savunanlar da terör örgütüyle herhangi bir ilgili yoktur diyemiyor. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir'' dedi.

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