Teröre peşkeş çekenler pişman edilmeli

BUGÜN NELER OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklama ile HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasını değerlendirdi. HDP'li belediye başkanlarının 'isabetli bir idari tasarrufla' görevlerinden uzaklaştırıldığını belirten Bahçeli şunları kaydetti:Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegane arzumuzdur. Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir. Söz konusu belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir. Belediye imkânlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyenlerin, kim olursa olsun, bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır. Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir. Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır.CHP hemen öne çıkıp PKK'ya siper olmuş, Kandil'in önüne yatmıştır. İstanbul yoğun yağışlardan dolayı suya ve sele teslim olmuşken, Bodrum'da tatil keyfi süren, sonra zevahiri kurtarmak için kısa süreliğine kırmızı yelekle afet mahallerini gezen, arkasından yine tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demokrasi ve demokratik teamül hatırlatması yaparak PKK'yı utanmadan selamlamıştır. Bizim merakımız İstanbul'da da eşbaşkanlık uygulamasının olup olmadığıdır. ANKARA