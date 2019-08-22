Van’daki dağlar teröristlerden temizlendi

Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran Operasyonu'nu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs Bölgesi'nde operasyonu yönetti.

Çetin, "Biz güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar, teröristlerin inlerine girmeye devam edeceğiz. Hakkâri'de sürdürülen operasyonda Kör Kandil Dağları bölgesinde terör örgütü PKK'lıların kullandığı çok büyük bir mağara bulduk" dedi.

"Van'daki dağlık bölge teröristlerden tamamen temizlendi"

Hakkari Valiliği de operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, şöyle denildi: "Aramada 4 biksi makineli tüfek ve yedek namluları, 4 bin 800 biksi makineli tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı, 1800 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 700 dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 M16 piyade tüfeği şarjörü, 2 havan mühimmatı, 110 antitank roketatar mühimmatı, ele geçirildi."