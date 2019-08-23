Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Emine Bulut açıklaması

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un bıçaklanma videosu büyük yankı uyandırdı. Vahşice katledilen Emine Bulut ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi.

'ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'

Bakan Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 23, 2019