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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ’de eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde vahşice öldürülen ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 15:47
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Emine Bulut açıklaması

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un bıçaklanma videosu büyük yankı uyandırdı. Vahşice katledilen Emine Bulut ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi.

'ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'

Bakan Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Emine Bulut açıklaması
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