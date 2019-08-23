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'da operasyonu; 9 kilo esrar ele geçirildi

'da, satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uzun namlulu 4 otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 10:18
Adana'da uyuşturucu operasyonu; 9 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde, H.O. ve Emir D. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 4 uzun namlulu otomatik silah ve bunlara ait mermilerle birlikte 9 kilo esrar ele geçirildi. H.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, Emir D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu; 9 kilo esrar ele geçirildi
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