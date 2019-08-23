Bakan Ersoy, kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu

Ersoy, KKTC temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı.

"DESTEĞE HAZIRIZ"

Kuzey Kıbrıs'ın mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC'ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

KAPALI BÖLGEDE AYRINTILI İNCELEME



Kuzey Kıbrıs'ın kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan gezen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi.

45 YILDIR TEL ÖRGÜLERLE ÇEVRİLİ

Bakan Ersoy'a incelemelerine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik etti ve bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. KKTC'nin 45 yıldır tel örgülerle çevrili ve askeri koruma altındaki yerleşim bölgesine giriş çıkışlar 1974 yılından beri kapalı durumda.

Ersoy, Kıbrıs'ın girilmeyen bölgesi olan kapalı Maraş'ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemelerinin ardından dün geç saatlerde yurda döndü.