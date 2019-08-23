CHP'de ikinci fotoğraf krizi

BUGÜN NELER OLDU

CHP eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiden atılmasıyla sonlanan ilk fotoğraf krizinin bu seferki kahramanı Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin oldu. CHP PM ve MYK'da '12'ler Grubu' olarak adlandırılan grubun başında bulunan Bülent Tezcan'ın referansıyla Balıkesir'den milletvekili seçilen Sivas doğumlu Şahin, bayramdan önce bir fotoğrafını çerçeveletip asılması için CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na gönderdi. Burhaniyeli olup TBMM'de görev yapan eski milletvekilleri Mehmet Cavit Emir, Nurettin Sandıkçıoğlu, Nuri Bozyel, Ali Kemal Deveciler ve Ayşe Nedret Akova'nın fotoğraflarının yanına kendi fotoğrafını astıran Şahin'in bu girişimi büyük tartışma yarattı. Eşinin Burhaniyeli olmasından dolayı böyle bir girişimde bulunan Şahin'e hem CHP Balıkesir İl Örgütü hem de CHP Burhaniye İlçe Örgütü tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine CHP Burhaniye İlçe Başkanı Ergün İnce fotoğrafı indirtti.SABAH'ın ortaya çıkardığı fotoğraf kriziyle ilgili konuşan İnce, "Yanlışlıkla oldu. Yönetim kurulunun kararıyla fotoğrafı asılı bulunduğu yerden indirdik" diyerek olayı doğruladı. Partinin il ilçe binalarında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile partinin genel başkanının fotoğraflarının bulunabileceğini belirten partililer, "Yaşayan bir milletvekilinin kendi fotoğrafını şoförü ve danışmanıyla gönderip astırması yanlış olmuştur. Doğru bulmadığımız bu girişime her partili arkadaşımız tepki gösterdi. Egosu çok yüksek. Enteresan bir kişilik. Örgüt içinde de zaman zaman yaptığı müdahalelerle tepki toplayan milletvekiliyle ilgili tespitlerimizi genel merkeze de ilettik" diye konuştu.Belediye başkanlarının belirlenmesiyle ilgili kamuoyu araştırması ve parti içi taleplerle ilgili rapor hazırlaması için Aydın'a gönderilen Şahin'in 31 Mart seçimleri öncesi hazırladığı rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne konulmuştu. İki dönemdir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özlem Çerçioğlu aleyhine hazırlanan raporun gerçeği yansıtmadığı, masa başında hazırlandığı ortaya çıkan çalışma Kılıçdaroğlu'nu bir hayli öfkelendirmişti. Raporun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmasından sonra CHP Lideri Şahin'e tepki gösterip, Çerçioğlu'nu tekrar aday yapmıştı.Balıkesir'de doktorluk yapan Şahin'in Sivas nüfusuna kayıtlı olup, Burhaniye ilçe binasına fotoğrafının asılmasıyla ilgili SABAH'a konuşan önemli bir isim şunları söyledi: Balıkesir'in 20 ilçesi var. Eşinin Burhaniyeli olması fotoğrafını ilçe binasına astırmasını doğru bulmuyorum. Cumhuriyet tarihinden bu güne kadar Burhaniye'li olan milletvekillerin fotoğraflarının asılması bir gelenek olmuş Burhaniye'de. Bu arkadaş kendisini eş durumundan Burhaniye'li yapıp, resmini astırmış.Balıkesir'in milletvekili bütün ilçelerin milletvekilidir. Ayrıca bir milletvekilinin kendi fotoğrafını ilçe binasına astırması yanlış bir durum. Bandırma, Ayvalık, Edremit, Sındırgı, İvrindi'nin de aralarında bulunduğu diğer ilçelere nasıl gidecek bu arkadaş. Kimlerin fotoğraflarının asıldığı bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve genel başkanın fotoğrafları bulunur. Bunun haricinde bir fotoğrafın asılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten bu milletvekilimiz Balıkesir örgütünde büyük sıkıntılara neden oluyor. Meclis üyeliklerine müdahale etti. İlçe belediyelerinin meclis toplantılarına katılıyor. Bir milletvekilinin başka işi yok mu? Partide ayrımcılık yapan bu arkadaşımızla ilgili CHP Genel Merkezi'ne de çok sayıda şikayet gitti. Partinin daha nitelikli yöneticilere ihtiyacı var.