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soruşturmasında flaş gözaltı!

'da soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli  34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:04
FETÖ soruşturmasında flaş gözaltı!

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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FETÖ soruşturmasında flaş gözaltı!
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