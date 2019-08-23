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İşgalci askerleri sınırında sivil Filistinlilere saldırdı

askerlerinin, abluka altındaki Şeridi'nde düzenlenen barışçıl "" gösterilerine müdahalesinde 9'u gerçek mermiyle olmak üzere en az 15 Filistinli yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 17:59
İşgalci İsrail askerleri Gazze sınırında sivil Filistinlilere saldırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

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İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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İşgalci İsrail askerleri Gazze sınırında sivil Filistinlilere saldırdı
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