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Kendi fotoğrafı için teşkilatı karıştırdı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
Kendi fotoğrafı için teşkilatı karıştırdı
Cumhurıyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir'den milletvekili seçilen Sivas doğumlu Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ilçe teşkilatını karıştırdı. İddiaya göre Şahin, Kurban Bayramı öncesi çevrelettirdiği ve şoförüyle gönderdiği fotoğrafını zorla CHP ilçe binasına astırdı. Kendisi Sivaslı olmasına rağmen, Balıkesir milletvekillerinin fotoğraflarının bulunduğu duvarda yer almak için böyle bir girişimde bulunduğu öğrenilen Şahin'in bu tavrı, ilçe teşkilatında rahatsızlığa yol açarken, gelen tepkiler sonrası fotoğraf duvardan kaldırıldı. Fotoğraf kriziyle ilgili konuşan CHP Burhaniye İlçe Başkanı Ergün İnce ise olayı yanlışlıkla yaşandığını belirterek, "Yönetim kurulunun kararıyla fotoğrafı asılı bulunduğu yerden indirdik" diyerek olayı doğruladı
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