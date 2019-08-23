Oğlu dağa kaçırıldı, HDP’nin kapısına dayandı

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Diyarbakır'daiki gündür kayıp olan oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını ileri süren Hacire Akar (70), camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Edinilen bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki evlerinden iki gün önce çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, polise kayıp müracaatı yaptı. Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren Hacire Akar, daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na giderek parti yöneticileriyle tartıştı. Anne Yanında getirdiği çekiçle camını kırdığı parti binasının önünde oturma eylemine başlayan Hacire Akar, "Ciğerim için buradayım. HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı. Ben oğlumu istiyorum. Yerde yoksa gökten de olsa getirecekler oğlumu. Bu binadan çıkmıyorum oğlum getirilene kadar" dedi. Oğlunun Kurban Bayramı'ndan 3 gün sonra nişanlandığı belirten anne Hacire Akar, "20 gün sonra düğünü olacak. Altınlarını aldım, evini döşedim, düğün salonunu kiraladım gelip buraya girmiş. Eli kınalı damadımı götürdüler. Hani nerede bu HDP'nin adaleti, nerede insan hakları? İki çocuğumu daha önce bunlar kaçırıp götürdüler bu üçüncüsü. Her yıl birini götürüyorlar. 16-17 yaşına geldiler mi kaçırıyorlar. Ferhat ve Salih'imi kaçırdılar elimde bu damat olan oğlum kalmıştı. Hani nerede insan hakları. Getirin o insan haklarını. Kimse gelip bizimle konuşmuyor, kapıyı kapatmaya çalışıyorlar" diye konuştu. HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen anne Akar'ın 1994'te PKK'nın kaçırdığı çocuklarından Fırat Akar'ın 2017 yılında dağda öldürüldüğü öğrenildi.