Haberler Gündem Haberleri Peş peşe operasyon haberleri... Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Peş peşe operasyon haberleri... Çok sayıda kişi gözaltına alındı Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:27