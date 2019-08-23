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Peş peşe operasyon haberleri... Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:27
Peş peşe operasyon haberleri... Çok sayıda kişi gözaltına alındı

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU: 21 GÖZALTI

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

EĞİTİM KURUMU ÇALIŞANLARINA OPERASYON: 36 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

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Peş peşe operasyon haberleri... Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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