Siyam ikizlerini Külliye’de ağırladılar

BUGÜN NELER OLDU

Siyamikizlerinin engelli statüsüne alınmasının ardından üniversite hayalleri gerçek olan Kahramanmaraşlı Sema ve Ayşe Tanrıkulu, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Türkoğlu ilçesi Kırmankaya Köyü'nde yaşayan ve Türkiye'de üniversite sınavına giren ilk siyam ikizleri olan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, YKS'de barajı geçemeyince tercih yapamadı. Onların hikayesini SABAH yazarı Hıncal Uluç gündeme getirdi ve bu konuda Emine Erdoğan'ın yardımını istedi. YÖK ve ÖSYM yeni bir çalışma yürüterek, siyam ikizlerini engelli statüsüne ekledi. Bu sayede Ayşe ve Sema, engellilere sağlanan ek puan hakkından yararlandı. Böylece Ayşe ve Sema'nın 2 yıllık Açıköğretim İlahiyat Yüksekokulu'na kaydı yapıldı. Aynı zamanda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde özel öğrenci statüsünde eğitim alacak olan siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Erdoğan çiftine eğitimlerine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Ayşe ve Sema, "Okulumuzu başarıyla bitirdikten sonra çalışmak da istiyoruz" dediler. Emine Erdoğan, ikizlerin pozitif, hayat dolu ve neşeli tavırlarından çok etkilendiği belirterek, tüm hayatları boyunca bu enerjilerini korumaları tavsiyesinde bulundu.