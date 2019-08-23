‘Teröriste moral de mama da belediyeden gidiyor’

BUGÜN NELER OLDU

İçışlerıBakanı Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Soylu, sorunların sadece kollukla çözülemediğine, altındaki yapının da çökertilmesi gerektiğine işaret ederek, "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Yılbaşından beri 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün PKK'nın arkasında bir lojistik var. Para, strateji, psikoloji desteği veren bir ilişkiler ağı var. Tıpkı Avrupa gibi biz de buraya dokunmak zorundaydık ve dokunduk. Terörle beraber terörizmle de mücadele etmek durumundayız. İşte bunun için üç belediye başkanı görevden alındı. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele yapıyorsak elbette bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor" dedi.