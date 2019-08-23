Türk bayrağını sana tanıtacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi devralmasının ardından ilk resmi programı kapsamında Ankara'ya gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu mesajları verdi:

Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de Ada'daki ve bölgedeki çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Dün Kıbrıs Türkleri'nin kanını akıtarak Ada'yı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindeler.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama sebebiyle ülkemize ve KKTC'ye yönelik sözde tedbirler açıklayan Avrupa Birliği, bu tavrıyla bize değil kendisine zarar veriyor. Türkiye, Kıbrıs meselesi ile Ada ile derin tarihi bağları yanında buradaki üç garantör ülkeden biridir. Üç garantör ülkeden biri olması hasebiyle de söz hakkı vardır.

Hiç söz hakkı olmayanların kalkıp da burada tasarrufta bulunmaya yönelmesi bizi pek de ilgilendirmez. Bu arama çalışmalarına şu anda aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye yok sayan projeler hayata geçirilemeyecektir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını sınamak isteyenler, şu ana kadar gerekli dersleri almış olmalılar. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Türkiye, Doğu Akdeniz'de haksız, adaletsiz bir yaklaşıma asla müsaade etmeyecektir.

Kıta sahanlığını koruma ve Kıbrıs Türkleri'nin üzerinde hakkı olan hidrokarbon kaynaklarına sahip çıkma konusundaki çabalarını meşruiyet sınırları içinde sürdürüyoruz.

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki) Tabii şunu da üzülerek söylüyorum, ülkemizde ana muhalefet partisinin başındaki zat maalesef oradaki Silahlı Kuvvetlerimize ait gemilerimizi, bunun yanında sondaj ve sismik araştırma yapan gemilerimizi herhalde başka yabancı düşman bayraklarla karıştırmak suretiyle bizim orada bulunmadığımızı söyleyecek kadar gözü var ama görmüyor. Amerika oradaymış, Fransa oradaymış, Katar oradaymış, şu oradaymış, bu oradaymış ama tek olmayan ülke Türkiye'ymiş. Her şeyden önce kendisini bir gözden geçirmesi lazım ve orada bulunan Silahlı Kuvvetlerimize ait firkateynlerimizden tutunuz, oradaki 2 sondaj gemimiz, devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum.

Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. İstesen de istemesen de tanıtacağız. Biz orada bu çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Çünkü milli davamız olarak gördüğümüz Kıbrıs meselesinin peşini, oradaki kardeşlerimizin güvenliğinden başlayarak, siyasi ve ekonomik hakları tamamen kendilerine teslim edilene kadar bırakmayacağız.