11 yıl sonra helikopterimizi düşürdüğü yerde öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Zap Kampı'na 11 yıl önce karadan gerçekleştirilen Güneş Harekâtının 3'üncü gününde, Pilot Yüzbaşı Tekin Işık ve Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan'ın kullandığı AH-1W tipi Süper Kobra helikopter, teröristler tarafından füzeyle düşürüldü. İki pilotun şehit olduğu bu saldırıyı düzenleyenlerin başında, PKK'nın kadın yapılanması YJA-Star'ın sözde askeri konsey üyesi olan, "Helin" kod adlı Leyla Karabaş vardı. Aynı harekatta Zap Vadisi'ndeki Amediye kasabası yakınlarında 5 askerimiz ile üç korucumuzu şehit eden teröristelirn başında da aynı terörist vardı. Karabaş, Diyarsakır'da 2102'de Binbaşı Ercan Kurt ile koruması uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın şehit olduğu saldırıyı da gerçekleştirdi. 2014'te terörist elebaşı Murat Karayılan'ın talimatıyla Zap Kampı'na sözde eyalet sorumlusu oldu. Ancak, 20 Ağustos günü 2 korumasıyla yer değiştirdiği sırada İHA'lara yakalandı. Kadın terörist, 2 F-16 tarafından akıllı nüfus edici yerli mühimmatla vuruldu. Karabaş, 2 korumasıyla birlikte, Güneş Harekâtı'nda helikopterimizi düşürdüğü aynı vadide öldürüldü.