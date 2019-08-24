Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Tehdit mehdit dinlemeyiz, haklarımızı savunacağız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Yusufeli her zaman olduğu gibi yine yanımızda yer aldı. İnanıyorum ki, sizin bize olan desteğiniz, bizim size olan desteğimiz Yusufeli'ni çok daha ileriye taşıyacaktır. Yusufeli Barajı'nı helikopterle inceleme fırsatı buldum. Çok güzel bir proje ortaya çıkıyor. Artvin zate dünyada eşi olmayan bir şehirdir. Bir barajlar şehri Artvin... Şimdi Yusufeli çok daha farklı bir konuma yükseliyor. Son 6 yılda ülkemizde yaşanan gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefinde bu eserler olmuştur. Bunların yaptıkları iş budur. Ama biz milletimizle hep el ele verdik. Baraj inşasına devam ettik. Yüklenici firmanın kararlığını da huzurlarınızda alkışlıyorum. Yusufeli Barajı 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. 2021 Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Hızla ilerliyoruz. Bitireceğiz. İnşallah açılışına da geleceğiz."

BİZ TEHDİT MEHDİT DİNLEMEYİZ. TÜRKİYE'NİN HAKLARINI SAVUNUYORUZ VE SAVUNACAĞIZ."

"Bazıları diyor ki; Doğu Akdeniz'de Fransa varmış, İngiltere varmış, ABD ve Katar varmış ama onlara Türkiye yokmuş. Siz bizim oradaki gemilerimizi görmüyor musunuz? Sondaj gemilerimizin yanında bizim fırkateynlerimizi görmüyor musunuz? Uçaklarımızla ve her şeyimizle oradayız. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Türkiye'nin haklarını savunuyoruz ve savunacağız."

"Devlet binalarıyla, okullarıyla, ibadethaneleriyle muhteşem bir Yusufeli inşa ediliyor.

"Bizler inşallah daha güzellerini yapacağız. Onlar bize yapamazlar diyorlardı. Yollar yaptık. Uzağı yakın kıldık biz. Hep söylüyorum, biz Ferhat ile Şirin'i kavuşturduk. Biz dağları deldik. Bu tüneller, viyadükler bunun için inşa edildi. İnşallah bir yıla bu baraj dolacak. Yağmurumuz bol. Bir taraftan da ağaçlandırma projelerini de başlatalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Bereketli topraklar. Buraya da yeşil yakışır dedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Artvin'de önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

"Yeni yerleşim konusundaki sorunları herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bunu yürüteceğiz. Yepyeni bir Yusufeli'ni inşa edeceğiz. Göl manzaralı yeni bir hayat alanı inşa edeceğiz. Mimarisi ve sosyal alanlarıyla her şeyiyle bölgesinin çekim alanı haline gelecek. Buradaki vatandaşlarımız inşallah yeni evlerine de kavuşacak. Hiçbir Yusufelilinin mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Burada sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkardığımız kararname ile gideriyoruz. Bu gece kararnameyi imzaladık. Bununla birlikte önünüz ve önümüz daha da açılacak. Bu kardeşlerimizin de yeni evleri şimdiden hayırlı olsun."

"Yusufeli'ndeki kardeşlerimize refah ve mutlu bir hayat sunmayı ümit ediyoruz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun var olun."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZALADIĞI KARARNAMENİN İÇERİĞİ

Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunup iskan duyurusuna müracaat eden ailelerden konutu kamulaştırılanlar için ikamet şartı aranmayacak.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.