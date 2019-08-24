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Başkan Erdoğan'dan 'de önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan , 'de toplu açılış töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 24.8.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 18:47
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik.

Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle araştırmaya başlayınca Avrupa Birliği Rumların yanında yer aldı. Kuru gürültüye pabuç bırakmadık

Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek.

CHP'nin başındaki zat istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun biz bu işi sonuna kadar götürmeye kararlıyız.

Rize-Artvin Havalimanı 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacak.

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Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
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