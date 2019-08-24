En büyük atılımı AK Parti yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen törene katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:(AK Parti) Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır.AK Parti, organik partidir. AK Parti, siyaset mühendisliğine, içeriden veya dışarıdan kulağına üflenen suflelerle, milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir siyasi parti olarak ve hep de bu şekilde yol yürümüştür.Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir.Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. 'Kim kimdir' bunları milletimizin bilmesi lazım.Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın.Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız. İşte bizlere düşen, bu büyük sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmektir.Birileri sürekli yeni yönetim sistemini karalamaya çalışıyor olsa da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmıştır, oyunu vermiştir ve 'Biz sizinle beraber bu yolda yürümeye varız' demiştir.Eskiler 'düt demeye dudak gerek' derlerdi. Yani masada ve sahada istediğiniz neticeyi almanız için arkanızda buna uygun altyapı ve güç olması lazım. Türkiye bu bakımdan hamdolsun dünyada artık birinci lige çıkmıştır. Birinci lige çıkmak kadar orada kalmak, en tepeye doğru yol almak da lazım.Cumhur İttifakı'nı diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Sağdan, soldan bozmak isteyenler çıkabilir ama biz bunlara prim vermeden yolumuza devam edeceğiz.Partimize gönül vermiş herhangi bir kademede görev almış olanlardan başlayarak siyasete ve hizmete talip herkese bizim kapılarımız sonuna kadar açıktır ve açık kalacaktır.Hedef şu: Bütün bu saydığım yerlerde bizim için kanaat önderleri kimlerse bunları seçip, çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir. Daha da ileri gidiyorum. Bize Ömerler lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şu anki konumumuzdan daha ileri bir konuma geçeceğiz, hiç endişeniz olmasın.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama sonuçları ışığında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilgili tüm kesimlerin görüşleri, değerlendirmeleri, teklifleri alınarak kapsamlı bir çalışma yapıldı. İlk fırsatta bu çalışmanın sonuçlarını inceleyecek ve sistemi geliştirecek adımları da atacağız.Suriye'de olanlar ve bugün (dün) Sayın Putin'le de görüşmemizi yaptık. İdlib'deki gelişmeleri ateşkes çerçevesi içerisinde yürütme noktasında gerekli görüş alışverişini yaptık. Önümüzdeki günlerde de Sayın Trump'la yine aynı şekilde bu görüşmeleri yapacağız.Doğu Akdeniz'de Fatih'imizle, Yavuz'umuzla, Barbaros Hayrettin'le oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda, ana muhalefetin başındaki bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağı da mı görmedin? Buradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize sesleniyorum. Bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bayrağımızı bile tanımıyor.Başkan Erdoğan, Ankara'daki programının ardından baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Kendisini karşılayan hemşehrilerine seslenen Erdoğan, şunları kaydetti: "Malum şimdi birileri rahat durmuyor. Kendilerine göre birşeyler yapma gayreti içinde olanlar var. Ama bugüne kadar bu türler, hiçbirisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunları akıbeti de hayır olmayacaktır."ATO Congresium'da düzenlenen törene yaklaşık 2 bin kişi katıldı.AK Parti'nin kuruluş yıldönümü 14 Ağustos 2001'de dünyaya gelen 18 yaşındaki 18 genç davetlileri karşıladı. Stantları gezen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 18 gençle bir araya geldi.Erdoğan, "Zaman Tüneli" fotoğraf sergisini de gezdi.AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen sürede yapılanlar ve yaşananlar bir sinevizyonla anlatıldı. 18'inci yaşa özel bestelenen "Gelecek Bizim Elbet" marşı da ilk kez katılımcıların beğenisine sunuldu.