Fıratım’ı aldılar Mehmedim’i vermem

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacice Akar (49) çiftinin ortanca oğlu Mehmet Akar (21), iki gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen Akar ailesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar'ın en son HDP İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüştüğü tespit edildi. Aile bunun üzerine polise gitti. 1994'te henüz çocukken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fırat Akar'ı iki yıl önce kaybeden anne Hacire Akar, ikinci oğlunu da kaybetmemek için önceki akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelerek, yetkililere önce tepki gösterdi ve oturma eylemi başlattı. Oğlunun kandırıldığını söyleyen acılı anne, önceki geceyi yakınları ile HDP binası önünde geçirdi. Akar ailesi HDP yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda da bulundu. Türkçe bilmediği için duygularını Kürtçe olarak SABAH'a anlatan anne Akar şunları söyledi: "Oğlumun 15 gün sonra düğünü olacaktı. O'nu bu içerdekiler kandırıp dağa götürdü. İki yıl önce Fıratım'ı aldılar, onlara Mehmedim'i vermem. HDP'li milletvekilleri, bir annenin ciğerini nasıl yakarr. Nerde insan hakları, nerede dernekler. Oğlum buraya gelene kadar benim evim artık burası. Onunla konuştursunlar beni, evine gelmesine ikna ederim." Mehmet Akar'ın ağabeyi Mustafa Akar ise "Onu almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.BU arada HDP Diyarbakır İl Başkanlığından çıkan bir partili, eylemi takip eden gazetecilere tepki gösterdi. Eğitim-Bir Sen şube Başkanı Yunus Memiş ve sendika üyeleri oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar ve yakınlarını ziyaret ederek, kırmızı karanfil verdi.