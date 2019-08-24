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Gri listeye bir çizik daha

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019
Gri listeye bir çizik daha

Tuncelı'de, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Mardin'de öldürülen teröristlerden birinin gri listede yer aldığı belirtildi. Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Teröristlerin yerleri tespit edildikten sonra bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyonlar başlatıldı. Mardin'in Savur ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi

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Gri listeye bir çizik daha
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