Hava Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBaşsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen polis FETÖ'ye yönelik çifte operasyon gerçekleştirdi. Mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 34 Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli ile örgütün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştığı belirlenen 52 kişi olmak üzere 86 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 57'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 13'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İkinci operasyonda ise FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 36 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ta ise örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan muvazzaf astsubay Y.K. tutuklandı.