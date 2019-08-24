Kaz Dağları’nı mevzi imar planıyla katlettiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Şahin: İmar planı olmadığından atıklar fosseptikte toplanıyor. Beldelerde çocuk parkı dahi yok,

'Kaz Dağları Yalanı'nın ardına ne var?



Kaz Dağları'nda uzun yıllar sürdürülen yapılaşmanın, mevzi imar planlarıyla yapıldığı ortaya çıktı. Arsaya göre yapılan imar planı nedeniyle, okul, park, hastane, otopark ve yeşil alan gibi ayrılması gereken alanlar da inşaatlara kurban edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Mehmet Birol Şahin, "Körfez bölgesinde kamuya bırakılması gereken yüzde 40 pay, maalesef neredeyse yüzde 1-2" dedi. İmar planı olmadığı için hala birçok yerin fosseptikle atıklarını topladığı Körfez bölgesinde, vidanjörler de belediyeyi yöneten kadroların tanıdıkları üzerinden hizmet veriyor.



OKUL, HASTANE, PARK YOK

Denizi ve doğasıyla Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olan Balıkesir'in Edremit ilçesi, belde belediyeleri eliyle talan edildi. Yerleşim alanlarında, nazım imar planı yapılmadan inşaatlar yaptırıldı. Proje sahibinin talebiyle yapılan mevzi imar planlarında, arsanın neredeyse tamamına bina dikildi. Akçay, Altınoluk ve Burhaniye gibi turistik bölgelerde, kooperatif ve sitelerin getirdikleri planlar üzerinden işlemler yürütülürken, yol, çevre, sağlık ve okul gibi temel ihtiyaçlar için kamuya terk edilmesi gereken alanlar da projelere dahil edildi. AK Partili Şahin, "Bütün sahillere gidin, belde belediyeleri eliyle yapıldığı için, yeşil alan veya park alanı bırakılmamıştır. Eski belde belediyesi olan Altınoluk, Güre, Akçay ve diğerlerine gittiğinizde çocuklar için park göremezsiniz. İzmir yolunun alt tarafı ayrı, üst tarafı ayrı bir rezillik. Kıyı filan kalmamış. Evler, villalar deniz kenarında... Adamlar denize merdivenle evinden giriyor. Bu kanuna aykırı" dedi. Şahin, Körfez bölgesinin büyük kısmında kanalizasyon olmadığından çevreye lağım kokusu yayıldığını söyledi.

