Narkotik köpeği Şila’dan kaçamadılar

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VAN-HAKKÂRI karayolunda oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste, narkotik arama köpeği Şila ile yapılan aramada çuvallar içerisine zulalanmış 342 kilo eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında, Hakkâri- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste, Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte detaylı arama gerçekleştirildi. Aracın bagaj kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış vaziyette 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü D.B. gözaltına alındı.