Pençe-3 harekatıyla ilgili canlı yayında flaş değerlendirme

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş önemli değerlendirmelerde bulundu. Keleş, "Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı düşündüğümüz barış koridorunun devamı gibi bir ilerleyiş var. Şu anda başlangıç olarak gördüğümüz karacıların ateş destek unsurları Fırtına obüsleri ve topçu atışlarıyla o bölgede tespit edilen noktalar imha ediliyor. Arkasından da birliklerin kademe kademe içeri girmesi gerçekleşiyor" dedi.

OLASI BİR HAREKATTA TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK ENGELLENMİŞ OLUYOR

Keleş, "Türkiye kendi programını ve planlarını uyguluyor. Eğer Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne karşı bir harekata başlanırsa Irak'ın kuzeyinden o bölgeye desteği de bu operasyonlarla engellemiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

PLANLARINI ENGELLEDİ

Keleş öte yandan, "Şu anda o bölgede Sonbahar başladı gibi. Teröristler kış yapılanmalarını genelde Irak'ın kuzeyinden bizim sınırı geçerek orada kış yapılanmasını sağlıyor. Bu harekatlar bu planlarını da engellemiş oluyor." diye konuştu.