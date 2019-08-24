‘Süründüreceğim’ diyen koca yandı

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YargıtayHukuk Genel Kurulu, karısı ve ailesine, 'Sizi süründüreceğim' diyen öfkeli kocanın tehditkar sözlerini boşanma sebebi saydı ve tazminat ödemesine karar verdi. Karara konu olan olayda gelişi güzel para harcadığı iddia edilen M.A. ile karısı F.A.'nın arası açıldı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çifti barıştırmak isteyen kadının ailesi damatlarının şok tavrı ile karşılaştı. Öfkeli adam, eşi ve kayınvalidesine "Sizi süründüreceğim" dedi. F.A. kocasına 75 bin maddi 75 bin manevi tazminat davası açtı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı koca M.A.'nın, 'Sizi süründüreceğim' sözünün kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna hükmederek kararı bozdu ve tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.