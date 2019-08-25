6284 sayılı Kanun nedir ve sağladığı haklar nelerdir? İşte 6284 sayılı Kanun mevzuatın tümü ve bilinmesi gerekenler

Emine Bulut cinayetinin yankıları sürerken 6284 sayılı Kanun hakkındaki araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Bu doğrultuda, '6284 sayılı Kanun nedir ve neleri kapsamaktadır?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ALO 183 hattı ile de olası şiddet durumlarına karşı hızlı bir şekilde tedbir alınabiliyor.

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

6284 SAYILI KANUN'UN SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?

1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

2) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

3) Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

4) Şiddet uygulayanın, silahlanı kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.

6284 SAYILI KANUN HAKKINDAKİ MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ

ALO 183 ÇAĞRI MERKEZİ



Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlayan bir hattır. Ayrıca İhmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlarda alınmakta olup, durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin acil müdahale ekip sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilerek müdahale edilmesi sağlanmaktadır.

Çağrı merkezimize işitme engelli vatandaşlarımız 0 549 381 0 183 numaralı hat üzerinden 3G uyumlu telefonlar ile hafta içi 08:00 – 24:00 saatleri arasında, Cumartesi günü ise 08:00-17:00 saatleri arasında 0 549 381 0 183 nolu hat üzerinden ulaşabilirler.