Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da açılış

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:.



Devasa bir arazide bu yatırım çok çok önemli. Yarından itibaren buraya müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Rabbim yolunu açık etsin. Kazancınız bol olsun.

Tonya'dan burası 25 kilometre ama zaman olarak biraz fazla alıyor. Şimdi buraya en ısa zamanda bir helport yapmamız lazım. Buraya havalimanından helikopterle gelecek iş adamları olacaktır.

Buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımızda göreceksiniz iş adamlarımız helikopterle gelecek ve hafta sonlarını burada geçirecekler göreceksiniz.

"52 MİLYONU AŞTIK"

Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun bu yıl 52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Doğu Karadeniz zaten şu anda turist kaynıyor. Otellerimiz ne kadar artarsa turistler daha çok Trabzon'a gelecek hele bu yayla evlerini gördüklerinde durum çok daha farklı olacak.



Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bereketi bol olsun. Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti!

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

"Tabi bugün biliyorsunuz şehitlerimiz var. Bu konuda bakanlarımla da görüşüyorum. Onlardan da 24 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak dedik. Öyle de yapıyoruz. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Rahmetiyle cemaliyle karşılasın. Ailelerine milletimize sabırlar versin"