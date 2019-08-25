Erdoğan acılı aileyi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emine Bulut'un Kırıkkale'de yaşayan ailesini telefonla aradı. 'Ahmet bey öncelikle çok dertliyiz' diyerek baş sağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Acımız milletçe çok büyük ve özellikle başımız sağ olsun. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bizler şu anda bütün arkadaşlarımızla, parti yönetimimizle de bu işi masaya yatırdık ve bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama şu anda bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak bir şey yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum. Allah sabırlar versin diyorum inşallah. Bize ne düşerse her şeyi elimizden geldiğince yapmanın gayreti içerisinde olduk" dedi.

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