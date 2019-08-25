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Eşini doğumdan birkaç saat sonra bıçakladı

’te hastanede doğum yapalı henüz bir kaç saat olan , boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklandı

MEHMET BONCUK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019
Eşini doğumdan birkaç saat sonra bıçakladı
Gazıantep'te yaşayan Güldane Yırtıcı (28), 8 yıl önce görücü usulüyle, matematik öğretmeni olan Ahmet Yırtıcı (34) ile evlendi. Bu evliliklerinden 6 ve 4 yaşlarında iki çocukları dünyaya gelen Yırtıcı, öğretmen olmasına çalışmayan Ahmet Yırtıcı'nın uyguladığı şiddetten bıkınca, 6 ay önce annesinin evine döndü. Bu arada 3'üncü çocuğuna hamile olduğunu anlayan 3 ay önce de boşanma davası açtı. Dava sürerken, Güldane Yırtıcı önceki gün Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı. Doğumdan birkaç saat sonra hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı barışıp eve dönme teklifinde bulundu. Genç kadın reddedince çılgına dönen Ahmet Yırtıcı eşini bıçakladı. Saldırgan hastanenin güvenlik görevlilerince yakalandı. Talihsiz kadın yoğun bakıma alınırken Ahmet Yırtıçı tutuklandı. Saldırıya tanık olan Güldane Yırtıcı'nın kardeşi Sema Güvercin, "Ablam teklifini kabul etmeyince 'Bana gelinlikle geldin, kefenle gidersin. Senin cezanı ben veririm' diyerek bıçakladı" dedi.
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Eşini doğumdan birkaç saat sonra bıçakladı
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