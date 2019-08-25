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İstanbul'dabekçilerin 'dur' ihtarı sonrası kaçmak isterken kaza yapan minibüsten 45 kaçak göçmen çıktı. Önceki gece Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 131. Sokak'ta meydana gelen olayda araca gece bekçileri tarafından "dur" ihtarında bulunuldu. Bekçileri gören sürücü, olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Sürücü, minibüsü bekçilerin üzerine sürmesi üzerine aracın lastiklerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu şüphelinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaza yaptı. Direksiyon başındaki şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Minibüsün bulunduğu noktaya takviye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler minibüsün içini kontrol ettiğinde, 45 kaçak göçmen karşılaştı. Göçmenlerin, polis merkezindeki ifadelerinde kaçakçılara Yunanistan'a götürmeleri karşılığında kişi başı 200 TL verdiklerini söyledikleri öğrenildi.