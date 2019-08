BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından teşekkür turuna Karadeniz'den başladı. İlk olarak Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Baraj inşaatının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan Gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerinden biri hep bu eser olmuştur. Yurt dışından yurt içine kadar pek çok çevre Yusufeli Barajı'na engel olmak için her türlü çabayı göstermiştir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz, onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş hep bu.Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı yılda 1 milyar 250 milyon lira olacak. 7 yılda kendini amorti edecek. Öyle Bay Kemal'in dediği gibi değil. Bunlar öyle hesap, kitap bilmez. Bunlar sadece atılan bu adımları nasıl engelleriz, buna bakarlar. İşte Doğu Akdeniz'de Amerika, Fransa, İngiltere, Katar varmış, ama Türkiye yokmuş.Eline diline dursun ya. Ya sen orada bizim Yavuz'umuzu, Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun?İki sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisiyle Türkiye'yi, o devasa al bayrağımızı görmüyor musun?Sondaj gemilerinin, sismik araştırma gemilerinin yanında bizim firkateynlerimizi görmüyor musun?Uçaklarımızla, her şeyimizle oradayız.Tehditler sallamıyorlar mı?Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit, mehdit dinlemeyiz.Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.Yusufeli'nin yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık. Her şeyiyle muhteşem bir şehir burada inşa ediliyor.Yerleştiğiniz zaman siz bize çok dua edeceksiniz.Çünkü bütün devlet binaları, okullarıyla, ibadethaneleriyle, hakikaten alt-üst yapısıyla muhteşem bir Yusufeli inşa ediliyor.Buraya gelip görenler "Burayı nasıl yaptılar" diyecek. O barajın gövdeleri, burası nasıl yapıldı, beton buraya nasıl döküldü? Bu tüneller nasıl açıldı, bu viyadükler nasıl yapıldı? Bunları gördükleri zaman şaşıracaklar. Ama onlar bizim Türk, Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. Biz Türküyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Arabıyla, Lazıyla, Kürdüyle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, Türkiye olduk ve bunları başardık.Gelirken Sayın Bakanıma dedim ki "Bir taraftan da ağaçlandırma çalışmalarını hemen başlatalım. Konutların olduğu bölgede ağaçlandırma yapalım, her taraf yemyeşil olmalı." Buraya yeşil yakışır, bunları da yapacağız.BaşkanErdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı yemeğinde de şöyle konuştu:31 Mart seçimlerinde yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen iki parti beklendiği gibi millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır alıyor. Maalesef birileri de bunlarla aynı çizgiye gelerek gerçek yüzlerini ifşa etti.AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır. İstedikleri kadar dolaşsınlar.Eğer niyet hayır olmazsa akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti farklı. Dert, burada sadece biz acaba Erdoğan'ı bir, iki puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz? Bu, nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu zaten tahmin ediyorsunuz.Buradansizlere bir de müjde vermek istiyorum. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkardığımız bir kararnameyle gideriyoruz. Bu gece bu kararnamemizi imzaladım. Şimdi bu kararnameyle birlikte önümüz ve önünüz daha da açılmış oluyor. Bu kardeşlerimize de evleri şimdiden hayırlı olsun. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için Bakanlığımıza ve DSİ'ye gereken talimatları verdik, veriyoruz.