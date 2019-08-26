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14 yıl cezası olan suç makinesi yakalandı!

'da 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirip 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 09:35
14 yıl cezası olan suç makinesi yakalandı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 8 ayrı hırsızlık olayına karışarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü Ramazan E.'nin (33) merkez Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen baskında kaçmak isteyen hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Hükümlünün 8 ayrı hırsızlık olayında binlerce lira çaldığı öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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14 yıl cezası olan suç makinesi yakalandı!
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