Bahçeli: Terörün kökü kazınmalıdır

BUGÜN NELER OLDU

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımlarda bulundu. "Terörün kökü kazınmalıdır" ifadesini kullanan Bahçeli, terörle mücadele verdiğimiz şehitlere dikkat çekerek şunları kaydetti: "Acımız büyük olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır." ANKARA