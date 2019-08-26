Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak'ın mesajı şu şekilde;

#MalazgirtZaferi'nin 948. yıl dönümünde, çıktıkları kutlu yürüyüşte muzaffer gelerek bizlere Anadolu'yu vatan kılan Sultan Alparslan ve şanlı ordusu ile Anadolu'yu vatan tutma uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmet ile anıyorum.

#MalazgirtZaferi'nin 948. yıl dönümünde, çıktıkları kutlu yürüyüşte muzaffer gelerek bizlere Anadolu'yu vatan kılan Sultan Alparslan ve şanlı ordusu ile Anadolu'yu vatan tutma uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmet ile anıyorum. pic.twitter.com/XNfZCCofs6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2019