Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı

Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Anadolu'yu vatan kılan ve şanlı ordusu ile Anadolu'yu vatan tutma uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmet ile anıyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 26.8.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 12:04
Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak'ın mesajı şu şekilde;

#MalazgirtZaferi'nin 948. yıl dönümünde, çıktıkları kutlu yürüyüşte muzaffer gelerek bizlere Anadolu'yu vatan kılan Sultan Alparslan ve şanlı ordusu ile Anadolu'yu vatan tutma uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmet ile anıyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN