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Malazgirt, Erdoğan’ı bekliyor

’ta ’nin 948. yıldönümü nedeniyle bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenler görkemli kutlamalara sahne olacak

MURAT YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Malazgirt, Erdoğan’ı bekliyor

Malazgirt Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamaları için uzun süredir yapılan hazırlıklar tamamlandı. Dün çocuklar için ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, mas güreşi, mangala oyunu etkinlikleri düzenlendi. Türkiye Jokey Kulübü etkinliklere Pony Club atları ve jokeyleri ile katılıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu da dün çocuklara basket atmayı öğretti. Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında ilçeye gelen misafirlere, etnosporcuları tarafından mangala ve mas güreşi öğretiliyor.

100 BİN KİŞİ KATILACAK
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, törenlere 100 bin kişinin katılımını beklediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: "Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutluyoruz."

BAŞKAN'DAN DAVET
BAŞKAN Erdoğan, kutlamalar için tüm vatandaşları Malazgirt'e davet etti. Erdoğan, Twitter paylaşımında "Hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyorum" ifadesini kullandı.

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Malazgirt, Erdoğan’ı bekliyor
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