O ‘Adalet’ diyor CHP görmüyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'LI İzmir'in Menemen belediyesinin kovduğu onlarca işçiden Bayram Akbaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme umuduyla çıktığı yolculuğu sürdürüyor. Bisikletle İzmir'den yola çıkan Akbaş, beşinci gününde Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine ulaştı. Belediyeden kovulan 284 kişiden sadece 15-20 tanesinin işe alındığını belirten Akbaş, "Onlar da kentin ileri gelenlerinin yakınları zaten. Kıdem tazminatımızı ödeyeceklerini söylemişlerdi. Geriye dönük 5 aylık maaşımızı da tazminatımızı da ödemediler. Belediyede işe girmeden önce kendime ait iş yerim vardı. İşimden dolayı kapattım. Şimdi hiçbir şeyimiz yok" dedi.