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dakika: 'nda 7 terörist daha öldürüldü

dakika haberi: MSB: Başarıyla devam eden Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.

Giriş Tarihi: 26.8.2019 18:18 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 18:22
Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha öldürüldü
MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.
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Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha öldürüldü
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