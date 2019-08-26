Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha öldürüldü

Son dakika haberi: MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.
Giriş Tarihi: 26.8.2019 18:18Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 18:22
MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.