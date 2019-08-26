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Turizmde bu yıl patlama yaşadık

ÖZGÜR ÖZDEMİR
HASAN AY ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Turizmde bu yıl patlama yaşadık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün memleketi Güneysu'da belediye ve kaymakamlığı ziyaret etti. Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Trabzon'un Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel'in açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada da, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Gerçekten her girişimci bu tür yerlere adımı atmıyor. Ama burada hakikaten bu yaylada tüm yaylalara örnek olacak bir adım attılar. Şimdi yaylalarda örnek mi arıyorsunuz, işte buyurun size örnek. Gelin buraya bakın, buna göre yapın da bu yaylalarımız da tarumar olmasın.
Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye? Zaten Doğu Karadeniz şu anda turist kaynıyor. İnanıyorum ki şu anda bu yayladaki konaklama başka olacak. Tüm turizmdeki girişimcilere burasının bir örnek olmasını diliyorum.
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