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"" için uçtu

'un 97. yılı etkinlikleri kapsamında 'nin akrobasi timi , 'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 19:56
Türk Yıldızları Büyük Taarruz için uçtu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Yerleşkesi Barış Manço Şölen Alanı'nı doldurdu.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti.

Türk Yıldızları'ndan Trabzon semalarında nefes kesen gösteri

Etkileyici gösteriyi, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AKÜ Rektör Vekili Şuayıp Özdemir, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş izledi.

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Türk Yıldızları "Büyük Taarruz" için uçtu
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