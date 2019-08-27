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merkezli 4 ilde /PDY operasyonu

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "" kullanıcısı olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:48

Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli iletişim amaçlı kullandığı "ByLock" adlı programı kullananlara yönelik Ağrı merkezli Ankara, İzmir ve Bursa'da operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonda, söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların diğer illerde gözaltına alındıkları ve Ağrı'ya getirilecekleri belirtildi.

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Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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