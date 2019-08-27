Büyük FETÖ operasyonunda hakkında karar verilen 23 isimden 17'si yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.