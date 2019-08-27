Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Büyük FETÖ operasyonunda hakkında karar verilen 23 isimden 17'si yakalandı

Büyük operasyonunda hakkında karar verilen 23 isimden 17'si yakalandı

Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 17:40
Büyük FETÖ operasyonunda hakkında karar verilen 23 isimden 17'si yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük FETÖ operasyonunda hakkında karar verilen 23 isimden 17'si yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN