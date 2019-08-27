Büyük Taarruz kutlaması Zafer Yürüyüşü ile başladı

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Afyonkarahısar'da, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi. Törenden önce, AK PartiMilletvekili Veysel Eroğlu, İzmir'e götürmeleri için bisiklet sporcularına Türk bayrağını teslim etti. Daha sonra Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tuğgeneral Özdemir Şan, yaptığı konuşmada Türk milletinin, kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt'te, Mercidabık'ta, Mohaç'ta ve Kıbrıs'ta olduğu gibi Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazdırdığını belirtti . Daha sonra Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Önceki gece ise "Zafer Yürüyüşü" öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Zafer Yürüyüşü"nü başlatarak Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu karanfil vererek uğurladı. Etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı. AA