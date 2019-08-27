Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderler görüşmeden açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Rusya Fedrasyonu'nun savunma sanayine yönelik imkanlarını görme imkanımız oldu. Tabi savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Bütün bunların yanında tabi uzayla ilgili çalışmalar çok çok anlamlıydı. Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada Rusya'nın geldiği noktayı gösteriyor. Rusya'ya yolculuklarında başarılar diledik. Şimdi sayın başkanla gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerle bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatını da bulmuş olacağız. Çok teşekkür ediyorum.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

Bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz.

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