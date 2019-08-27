Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı

'da operasyonu: 5 gözaltı

'da örgütü 'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:44
Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Cezaevi dış koordinasyon yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN