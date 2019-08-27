Erdoğan bugün Putin ile buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bugün Rusya'ya günü birlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Putin'in daveti üzerine Moskova'daki MAKS 2019 Uluslar arası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı ziyaret edecek. Erdoğan, burada Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, geçen hafta Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmişti. Bu görüşmede iki lider yüz yüze görüşme kararı da aldı. Bugün Moskova'da gerçekleşecek ikili görüşmede Erdoğan ve Putin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son durumu değerlendirecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Putin türkiye'nin İdlip konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist faaliyetlerinden endişe duyuyor. Liderler Suriye Ukrayna ve diğer konuları da ele alacak" dedi.