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General atamaları 'de

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de 6 generalin atama kararı yayımlandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 04:48 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 04:48
General atamaları Resmi Gazete'de

Generallerin atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre,

Tümgeneral Erhan Uzun 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığına,

Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4'üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5'inci Kolordu Komutanlığına,

Tuğgeneral Muammer Alper 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına,

Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve

Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı.

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General atamaları Resmi Gazete'de
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