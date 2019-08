Malazgirt’ten dosta düşmana uyarı

BUGÜN NELER OLDU

- Ülkemizin yarım asrı, bir asrını belirleyecek gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz.- Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK terör örgütünün, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz.- Şu anda SİHA'larımız, İHA'larımız bölgede. Çok yakında kara birliklerimizin de giriş yapmasını bekliyoruz. Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırtmayacağız.- Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz.Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü Muş'un Malazgirt ilçesinde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli de törenlere katıldı. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Bitlis'in Ahlat ilçesindeki törene katıldı. Erdoğan'ın Malazgirt ve Ahlat'taki konuşmalarından satırbaşları şöyle:Bin yıldır kan ve mücadele ile vatan kıldığımız bu topraklar yeniden dirilişimize, yükselişimize, medeniyetimizin inşaasına, büyük ve güçlü Türkiye davasının inşaasına şahitlik edecektir.FETÖ'cü hainler bir darbe girişimiyle ülkemizi işgale yeltendiğinde karşılarında her şeyinden vazgeçip, tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak "Vatan" diyen insanları buldular. Burada 15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu başta olmak üzere ülkemizin menfaatine olan her konudaki samimi desteği için huzurlarınızda Sayın Bahçeli'ye şahsım ve milletim adına teşekkürü bir borç biliyorum.Ahlat ile Lefkoşe'nin, Söğüt ile Malazgirt'in, Girne ile İstanbul'un kaderdaşlığının tekrar farkına vardık. Malazgirt'ten aldığımız cesaretle, Ahlat'tan aldığımız ilhamla kutlu yolculuğumuzu daha kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Tıpkı 9.5 asır önce Malazgirt'te, bir asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine, 82 milyonun fertleri arasına nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz.Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendini bilmezlerin, terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, dirlik ve bağımsızlığımızın teminatı olan rabiamıza dört elle sarılacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz, 82 milyon bir ve beraber olarak Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız.Evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımız dışına taşımış durumdayız. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Pençe 1-2-3, içerde ve dışarıda teröristleri inine kadar kovaladık, kovalamaya devam edeceğiz.Siyaset, sanat, sporda farklı tercihlerde yer alanlara saygı duyarız ama konu ülke ve milletimizin bekası olduğunda başka saflarda yer almanın saygı duyulacak bir tarafı yoktur. Türkiye terör örgütleri ile mücadele ederken siz söylem ve davranışlarınızla onların değirmenine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Türkiye kurulmaya çalışılan terör koridoruna karşı mücadele ederken siz bu planları yapanların arkasından giderseniz bunun adı başka bir şey olur.Artvin'de muhteşem bir baraj çalışmasını inceledim. Eskiden bizimle dalga geçiyorlardı; "Su akar Türk bakar" diyorlardı. Şimdi "Su akar Türk yapar" diyoruz.ANA muhalefetin başındaki ne diyor; 'Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var?' Ülkemizin Güney'inden taviz atışları yapılacak, saldırılacak bizim orada ne işimiz olacak. Sen bu işleri anlamıyorsun anlamayacaksın. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyim diyeceksin öte yandan Misak-ı Milli nedir bilmeyeceksin. Önce tarihi aç bir oku. Türkiye Doğu Akdeniz'de siyasi, ekonomik ve askeri olarak yakın tarihin en çetin mücadelesini verirken sen kalkıp başka ağızla konuşursan bunun arkasında başka bir şey olur. Adana mutabakatının gereği ne ise onu yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Dağda teröristin, denizde Rum'un ve diğer platformlarda karşımızda kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz, bu partiyi yönetilenlerin milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz.Denizden karadan herşeyimizle hazırız, bunu görmüyor. Bir şeye daha üzülüyorum; Fatih, Yavuz'da dalgalanan devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Bunu da öğreteceğiz. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. İnşallah benim milletim Doğu Akdeniz'de neler yaptığımızın hesabını soracaktır. Bu kritik süreçte her birinizin desteğine ihtiyacımız var. Ülkemizin yarım asrı, bir asrını belirleyecek gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz.YEİI nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Yarım asır sonra biz göremesek de Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak daha büyük hedefe yelken açacak. Zaferimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu vizyonu hayata geçirmeye irademizi de o kadar diri tutarız.HALUK Dursun Hocamız geride eşsiz bir miras bıraktı. O da burayı kontrole gelmişti. Haluk Dursun Hoca, hep "Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız" derdi. Haluk Dursun Hoca bu dünyadan ayrılmadan önce bize "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmama"' vazifesi de verdi. Ben de diyorum ki Haluk Hoca, inşallah bizler de hem devlet hem de sivil toplum olarak senin emanetene sahip çıkıp, Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırtmayacağız.SURİYE'DE, Fırat'ın Doğusunda sınırlarımız boyunca oluşturmaya çalıştığımız güvenli bölge kurma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki sinsi hesaplar ve tuzakların çokluğu bizi yolumuzdan alı koyamayacak. Öncelikliğimiz diplomasi, diyalog, uzlaşı ve işbirliğidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne ala, böylesi herkes için daha kazançlı bir yoldur. SİHA, İHA ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme noktasındaki kararlılığımızı kimsenin test etmeye kalkmayacağını umuyorum.