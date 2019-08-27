Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

'da operasyonu: 2 gözaltı

'nın Bozova ilçesinde, jandarma ekiplerince  örgütü /KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, İpek Şeker ile kardeşi Zilan Zincirkıran gözaltına alındı. İkilinin, mayısta Halfeti'de 1 komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polis memurun da yaralandığı olayla ilgili tutuklanan Cindi Zincirkıran'ın kızları olduğu öğrenildi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 16:30

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri, Bozova ilçesine bağlı kırsal Koçhisar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İpek Şeker ile Zilan Zincirkıran adlı kardeşler gözaltına alındı. Şüphelilerin, 18 Mayıs'ta, Halfeti'nin Dergili Mahallesi'nde 1 komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polis memurun da yaralandığı olayla ilgili tutuklanan Cindi Zincirkıran'ın kızları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontörlünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN